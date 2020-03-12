12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Devlet Tiyatroları, İstiklal Şairi'ni 'Mehmet Akif' oyunuyla andı - ANKARA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- 1. TBMM Binasında Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'daki mücadelesini anlatan tiyatro oyunu- Oyunun yazar ve yönetmeni Cahit Çağıran'ın konuşması
Devlet Tiyatroları, İstiklal Şairi'ni 'Mehmet Akif' oyunuyla andı- İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla 1. TBMM Binası'nda 'Mehmet Akif' oyunu sahnelendiANKARA (AA) - Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce, Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'daki mücadelesini anlatan tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.Ankara Ulus'taki 1. TBMM Binasında, Ankara Devlet Tiyatrosu aracılığıyla ücretsiz gerçekleştirilen Tiyatro oyununa çok sayıda vatandaş katıldı.Atatürk'ün, Ulus Meydanı'nda toplanan halka yönelik eski Meclis balkonundaki konuşması ile başlayan oyunda, 99 yıl önce Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'daki mücadelesi ve günümüze kadar yaşanan süreçi anlatıldı.Oyunun yazar ve yönetmeni Cahit Çağıran, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu millet İstiklal Marşı'na neden ihtiyaç duydu? sorusundan yola çıkılarak tiyatroya gelen seyricilerin yüreklerine dokunmak istediklerini söyledi.Çağıran, "O dönem vatan savaş içerisindeydi. Herkes dilini, dinini ve imanını korumak için mücadele veriyordu.İstiklal uğruna toprağa düşmüş kınalı kuzuların, cepheye kuru ekmek taşıyan kadınların ve bu uğurda şehit veren anaların destansı hikayesini seyirci ile buluşturmak istedik."dedi.İstiklal Marşı'nın çok önemli ve vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Çağıran, gerçekleştirdikleri projede, 1915'te acıyı bal eyleyen, 2020'de vatanın bölünmez bütünlüğü adına kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyen anaların yüreklerini buluşturduklarını dile getirdi.Kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Çetin Atay, dans düzenini Burçak Işımer ve müziklerini Nedim Yıldız'ın yaptığı oyunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Abdül Samet Sünbül, Mehmet Akif Ersoy'u ise Alpay Ulusoy canlandırdı.
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