AA

Devlet Tiyatroları, İstiklal Şairi'ni 'Mehmet Akif' oyunuyla andı



- İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla 1. TBMM Binası'nda 'Mehmet Akif' oyunu sahnelendi

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'daki mücadelesini anlatan tiyatro oyunu, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce sahnelendi.

Ankara Ulus'taki 1. TBMM Binası'nda, Ankara Devlet Tiyatrosu aracılığıyla ücretsiz sahnelenen tiyatro oyununu çok sayıda vatandaş izledi.

Atatürk'ün, Ulus Meydanı'nda toplanan halka yönelik eski Meclis balkonundaki konuşması ile başlayan oyunda, Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'daki mücadelesi aktarıldı.

Oyunun yazar ve yönetmeni Cahit Çağıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu millet İstiklal Marşı'na neden ihtiyaç duydu?" sorusundan yola çıkılarak seyricilerin yüreklerine dokunmak istediklerini söyledi.

Çağıran, "O dönem vatan savaş içerisindeydi. Herkes dilini, dinini ve imanını korumak için mücadele veriyordu. İstiklal uğruna toprağa düşmüş kınalı kuzuların, cepheye kuru ekmek taşıyan kadınların ve bu uğurda şehit veren anaların destansı hikayesini seyirci ile buluşturmak istedik." dedi.

Çağıran, gerçekleştirdikleri projede, 1915'te "acıyı bal eyleyen", 2020'de "Vatanın bölünmez bütünlüğü adına kan kusup kızılcık şerbeti içtim" diyen anaların yüreklerini buluşturduklarını dile getirdi.

Kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Çetin Atay, dans düzenini Burçak Işımer ve müziklerini Nedim Yıldız'ın yaptığı oyunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Abdül Samet Sünbül, Mehmet Akif Ersoy'u ise Alpay Ulusoy canlandırdı.