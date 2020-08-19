HABERTURK.COM

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz sezon perdelerini erken kapatmak zorunda kalan Devlet Tiyatroları, 1 Eylül Salı gününden itibaren tedbirler kapsamında sanatseverleri salonlarında ağırlamaya hazırlanıyor.

Yeni sanat sezonuna 17 prömiyerle başlayacak olan Devlet Tiyatroları, açık hava mekânlarını kullanmaya devam ederken, az sayıda salonu da kullanıma açacak. Salonlarda koltuklar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenecek.

Tiyatro salonuna maskesi olmayan izleyici alınmayacak. Girişlere el dezenfektanları koyulacak. Gösterimler birer gün arayla yapılırken, oyunlar sergilendikten sonra salonlar dezenfekte edilecek.

Pandemiden dolayı ilk turda az kadrolu oyunlarla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Devlet Tiyatrolarında Ankara Devlet Tiyatrosu 3, İzmir Devlet Tiyatrosu 4, İstanbul, Bursa, Adana, Diyarbakır, Antalya, Trabzon, Erzurum, Sivas ve Van Devlet Tiyatroları 1 yeni oyunu tiyatro severlerle buluşturacak.