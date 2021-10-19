Devlet taşınmaz satışlarından 3 yılda 10,8 milyar lira gelir bekliyor

AA

Devlet, gelecek 3 yılda aralarında lojman, sosyal tesis, arazi ve arsaların bulunduğu taşınmazları satarak yaklaşık 10,8 milyar lira gelir elde etmeyi hedefliyor.

AA muhabirinin, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre, gelecek yıl lojman satışından 600 milyon lira, arsa satışından 977 milyon 153 bin lira, diğer taşınmaz satışından 631 milyon 81 bin lira, arazi satışından 1 milyar 139 milyon 307 bin lira, sosyal tesis satışından 2 milyon 869 bin lira, diğer bina satışından 1 milyon 165 bin lira olmak üzere toplam 3 milyar 351 milyon 575 bin lira gelir sağlanması öngörülüyor.

2023 yılında da 500 milyon lira lojman, 1 milyar 47 milyon 767 bin lira arsa, 1 milyar 363 milyon 336 bin lira arazi, 676 milyon 873 bin lira diğer taşınmaz, 3 milyon 74 bin lira sosyal tesis, 1 milyon 248 bin lira diğer bina satışından olmak üzere toplam 3 milyar 592 milyon 298 bin lira gelir elde edilmesi planlanıyor.

2024'te ise 400 milyon lira lojman, 1 milyar 53 milyon 132 bin lira arsa, 1 milyar 682 milyon 356 bin lira arazi, 695 milyon 871 bin lira diğer taşınmaz, 1 milyon lira sosyal tesis ve 1 milyon lira diğer bina satışları olmak üzere toplam 3 milyar 833 milyon 359 bin lira gelir hedefleniyor.

Böylece gelecek 3 yılda taşınmaz satışlarından toplamda 10 milyar 777 milyon 232 bin lira gelir bekleniyor.

2022, 2023 ve 2024 yılları için öngörülen taşınmaz satış gelir hedefleri şöyle:

2022 yılı bütçe geliri 2023 yılı bütçe geliri 2024 yılı bütçe geliri Taşınmaz satış geliri toplamı 3.351.575.000 3.592.298.000 3.833.359.000 Lojman satış gelirleri 600.000.000 500.000.000 400.000.000 Sosyal tesis satış gelirleri 2.869.000 3.074.000 1.000.000 Diğer bina satış gelirleri 1.165.000 1.248.000 1.000.000 Arazi satışı 1.139.307.000 1.363.336.000 1.682.356.000 Arsa satışı 977.153.000 1.047.767.000 1.053.132.000 Diğer taşınmaz satış gelirleri 631.081.000 676.873.000 695.871.000