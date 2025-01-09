Devlet Sanatçısı Ayla Erduran, toprağa verildi

Bir değeri daha ebediyete uğurlamanın derin hüznü içinde olduklarını belirten Ömer Faruk Belviranlı; "Dünya üzerinde pek az ülke vardır ki bu denli harika sanatçılara sahip olsun. Ülkemiz bu gibi müstesna sanatçıların hepsini öz benliğinde büyütüp yetiştirip insanlığa armağan etmiş, aydınlık topraklar üzerinde yükselmiştir" dedi.

Ömer Faruk Belviranlı, sanat yaşamına sayısız başarılar sığdıran Ayla Erduran'ın uluslararası arenada da başarılar elde ettiğini, sayısız öğrenci yetiştirerek keman ekolünü en önemli temsilcilerinden biri olduğunu ifade etti.