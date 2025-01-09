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        Haberler Magazin Devlet Sanatçısı Ayla Erduran, toprağa verildi

        Devlet Sanatçısı Ayla Erduran, toprağa verildi

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın eski keman virtüözü Ayla Erduran, Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu'nda düzenlenen veda töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 09.01.2025 - 18:30
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        • 1

          Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybeden Devlet Sanatçısı Erduran için Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu'nda tören düzenlendi.

        • 2

          Kültür ve Turizm Bakanlıklığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, törende yaptığı konuşmada yurt dışında bir programda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un taziyesini iletti.

        • 3

          Bir değeri daha ebediyete uğurlamanın derin hüznü içinde olduklarını belirten Ömer Faruk Belviranlı; "Dünya üzerinde pek az ülke vardır ki bu denli harika sanatçılara sahip olsun. Ülkemiz bu gibi müstesna sanatçıların hepsini öz benliğinde büyütüp yetiştirip insanlığa armağan etmiş, aydınlık topraklar üzerinde yükselmiştir" dedi.

          Ömer Faruk Belviranlı, sanat yaşamına sayısız başarılar sığdıran Ayla Erduran'ın uluslararası arenada da başarılar elde ettiğini, sayısız öğrenci yetiştirerek keman ekolünü en önemli temsilcilerinden biri olduğunu ifade etti.

        • 4

          Törene katılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de Ayla Erduran'ın müziğiyle sadece Türk insanının değil, bütün dünya insanlarının gönlüne hitap ettiğini kaydetti.

          Ayla Erduran'ın kemanını yürekten gelen duygularla çaldığını vurgulayan Güney, "Bu anlamda Türk insanını, bizleri tüm dünyada göğsümüzü kabartacak bir beceriyle temsil etti. Gerçekten Türkiye için sanat adına büyük bir kayıp. Işıklar içinde olsun." diye konuştu.

        • 5

          "BU ÜLKEYE HER TÜRLÜ GÖREVİNİ EN GÜZEL ŞEKİLDE YAPTI"

          AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı; "Biz bugün son görevimizi yapıyoruz belki ama o ömür süresi yettiği zaman içerisinde bu ülkeye her türlü görevini en güzel şekilde yaptı" ifadesini kullandı.

          Erduran'ın 4 yaşında eline aldığı kemanı ölünceye kadar bırakmadığını anlatan Buharalı, "Büyük bir ikili oldular ve bu büyük ikili ülkemizin dünya üzerindeki tanınmasında çok önemli bir yere sahipti. Bugüne kadar verdiği emekler karşısında saygıyla eğiliyorum. Sanat camiamıza yakınlarına öğrencilerine başsağlığı diliyorum" değerlendirmesini yaptı.

        • 6

          Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise "Bugün burada cumhuriyet kültür tarihinin çok önemli bir savaşçısını ama mütevazı, güler yüzlü, her zaman kavgacı değil, hırçınlıktan uzak olmayan Ayla Erduran'ı uğurluyoruz" şeklinde konuştu. Ayla Erduran'ı Ankara ve İstanbul'daki çok sınırlı salonlarda, filarmoninin konserlerinde daha sonra da Avrupa başkentlerinde ve Sovyetler Birliği'ndeki muhtelif şehirlerde dinlediklerini aktaran Ortaylı, milletlerin ruhunu doğrudan doğruya birleştiren insanların hep sanatçılar olduğunu söyledi.

        • 7

          Törende, Cemi'i Can Deliorman, Hülya Özalaşar, Yeşim Gürer Oymak, Cihat Aşkın, Rengim Gökmen, Bülent Evcil, Evin İlyasoğlu, Serpil Bağrıaçık, Dilek İçinsel, Birsen Ulucan ve Sedef Erçetin Atala da Erduran ile ilgili duygularını paylaştı.

          Video klip gösterimi, gönderilen taziye mesajlarının okunması ve dinletilerle devam eden tören, hocanın duası ve helallik istemesiyle sona erdi.

        • 8

          Törenin ardından ikindi vaktini müteakip Taksim Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erduran'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

        • 9

          AYLA ERDURAN HAKKINDA

          Müziğe küçük yaşlarda başlayan Ayla Erduran, ilk konserini 10 yaşında verdi. Erduran, 1946'da Paris Konservatuvarına girerek Beneddetti ile çalışmaya başladı ve 1950'de mezun oldu.

          Sanatçı, 1951-1955 arasında New York'ta Galamian ve Zino Francescatti'nin yanında tekniğini ilerletti ve ABD'nin çeşitli şehir ve radyolarında konser ile resitaller verdi.

        • 10

          Ayla Erduran, 1957'de Moskova'ya giderek keman çalışmalarına David Oistrakh'ın yanında devam etti ve daha sonra katıldığı III. Wieniawski yarışmasında armağan aldı.

          Devlet sanatçısı Ayla Erduran, Almanya, Belçika ve Portekiz gibi birçok ülkede konser verdi.

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