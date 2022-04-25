'Tosca Operası' 27 Nisan'da

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Murat

HABERTURK.COM

'Tosca Operası', 27 Nisan'dan itibaren sahnelenmeye başlayacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, 'Tosca Operası'nın çok büyük manevi değerinin olduğunu söyledi.

'Tosca Operası'nı yeniden sahneye koymanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Murat Karahan, Prof. Dr. Zeliha Berksoy ile çalışmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Berksoy ise çalışmanın her açıdan eşsiz olduğunu dile getirdi.

Murat Karahan

Çok iyi sanatçılarla çalıştığı için heyecanlı olduğunu aktaran Prof. Dr. Zeliha Berksoy, Tosca'nın Türk opera tarihinde bambaşka bir yere sahip olduğunu kaydetti. Floria Tosca'ya Feryal Türkoğlu, Seda Aracı Ayazlı ve Tuğba Mankal, Mario Cavarodossi'ye ise Murat Karahan, Aykut Çınar, Faik Mansuroğlu ve Emre Akkuş'un hayat verdiği eserin ilk prodüksiyonu, 27 Nisan'da ATO Congresium'da sahnelenecek.

Prof. Dr. Zeliha Berksoy