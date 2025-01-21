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        Haberler Kültür-Sanat Devlet Opera ve Balesi bir günlüğüne temsillerini iptal etti

        Devlet Opera ve Balesi bir günlüğüne temsillerini iptal etti

        Devlet Opera ve Balesi, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası nedeniyle bugünkü temsillerini iptal etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 16:20 Güncelleme: 21.01.2025 - 16:27
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        DOB bir günlüğüne temsillerini iptal etti
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        Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası dolayısıyla tüm etkinliklerini bir günlüğüne iptal ettiğini duyurdu.

        DOB'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınının herkesi derinden etkilediği vurgulandı.

        Açıklamada, "Ülkemizi derinden sarsan bu elim olay nedeniyle, Bakanlığımıza bağlı sanat kurumlarında planlanan tüm müzikli etkinlikler, toplumsal hassasiyetimize saygı çerçevesinde bir anma ve dayanışma ifadesi olarak bir günlüğüne iptal edilmiştir. Sanatseverlere, gösterdikleri anlayış ve duyarlılık için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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        #Devlet Opera ve Balesi
        #Bolu
        #kartalkaya
        #otel yangını
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