Devlet korumasındaki 890 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlıkta gerçekleştirilen devlet korumasında yetişen gençleri kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme törenindeki konuşmasında, ataması yapılacak gençlerin farklı yaş gruplarını kapsadığını belirtti.

Gençlerin heyecanını paylaştığını ifade eden Yanık, "Sizler iki bakımdan bizim için biriciksiniz. Birinci olarak genç ve ülkenin geleceği olduğunuz için, ülkeyi yarınlara taşıyacak, geleceğini inşa edecek bizim umut ışıklarımız olduğunuz için her biriniz biriciksiniz. İkincisi, içinden çıktığınız kurum ve kuruluşlardaki kardeşlerinize, Türkiye'nin tüm gençlerine örnek olmak bakımından biriciksiniz. O nedenle sizlerden beklentimiz çok yüksek." diye konuştu.

Yanık, gençlerin çok şeyi başaracağından emin olduğunu dile getirerek, "Kurum bakımında olup çok başarılı kardeşlerimiz var. Her birinizin bu anlamda bir sosyal mesaj taşıdığınızı düşünüyorum." dedi.

- "Bunu başaracak kudrettesiniz"

Bundan 20-25 yıl önce devlet korumasından yararlanmada farklı modellerin söz konusu olduğunu anlatan Yanık, "O tarihlerde kuruluşlarda kalan ve yetişen arkadaşlarımız şartları hatırlayacaklardır. Süreç içinde ciddi anlamda hem zihniyet dönüşümü oldu hem de ciddi anlamda fiziki yatırım söz konusu oldu." diye konuştu.

Bakan Yanık, gençlere şöyle seslendi:

"Sizler her biriniz çok önemli ve kıymetlisiniz. Her birinizin gittiği yerde yaptığı işe dört elle sarılmanız, çok başarılı olmanız gerekiyor. Bunu başaracak kudrettesiniz. Türkiye'nin geleceğinde, sizlerin pek çok hikayeyi kendi başına yazmış, kendi içinde taşıdığı güçle başarmış gençler olarak, bu hikayelerin her birinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Hikayelerinizin diğer kardeşlerinize birer örnek olduğunu hiç unutmayın. Çünkü sizler, sizden sonrakilerin gözlerini, bakışlarını yönelttiği, kendilerine model alacakları gençlersiniz."

- "Dünyaya bir iyilik manifestosu sunacağınıza inanıyorum"

Türkiye'nin geleceğinin gençler ve çocuklar üzerinden şekilleneceğini ifade eden Yanık, zorluklar karşısında yılmadan devam edilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Kendi hikayemizi kendi gücümüzle Allah'ın bizi koruyacağı inancıyla yazmaya devam edeceğiz. Sizler, bu hikayeyi zaten yazmaya başladınız. Bundan sonra da kararlılıkla, inançla, kuvvetle hikayenizi güzel yazmaya devam edin. Sizleri seviyoruz ve sizlerden çok umutluyuz. Ben, bazı yetişkinlerin kendi dünyalarını kutsamak için söylediklerinin aksine gençlerin her şeyi çok iyi bildiğini ve anladığını biliyorum. Sadece onlar, bizden başka bir dünyaya doğdular ve başka bir dünyanın içinde yaşıyorlar. Dolayısıyla bu dünyayı güzelleştirecek olan sizlersiniz. Çünkü, dünyayı iyileştiren veya kötüleştiren aslında insandır. Biz nasıl davranırsak, yaşadığımız dünya o hale gelecek. Çevrenizden başlayarak bütün dünyaya bir iyilik manifestosu sunmanızı, iyilik sözünü yükseltmenizi bekliyor ve buna inanıyorum. Hepinizin yolu, bahtı açık olsun, hepinizin ömrü uzun olsun. Yaptığınız işi iyi yapın, işinize dört elle sarılın. Bu imkanlar hepimizin ortak iyiliği için kullanılacak imkanlardır. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

- "Ne mutlu ki benim hikayemde, kişisel hayallerim gerçekleşti"

Ataması yapılacak gençlerden Hatice Türkoğlu da hayatta tam gücünü kaybettiği bir anda devlet korumasıyla sıcak bir yuvaya kavuştuğunu belirterek duygularını "Ben, yaşamın değil hayallerimin mücadelesini verdiğimi bir noktaya evrildim. Ne mutlu ki benim hikayemde, kişisel hayallerim gerçekleşti. Küçük yaşlardan beri bu ailenin bir ferdiyim ve her zaman da bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum." sözleriyle anlattı.

Her zaman sorumluluk içinde hareket ettiğinin altını çizen Türkoğlu, bundan sonra da devlete ve millete aynı sorumluluk içinde hizmet etmeye çalışacağını söyledi.

Ataması yapılacak gençlerden Özge Erkan da çok mutlu olduğunu anlatarak "Devletimize, Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyorum, beni büyüten anneme çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Yanık ile hak sahibi gençler, atama kurası için butona birlikte bastı. Devlet korumasında yetişen 890 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına atama kurası gerçekleşti.

Kura sonrası ataması yapılan gençlerin isimleri ve görev yapacakları yerler ekrana yansıtılırken, Bakan Yanık ve gençler de atama sonuçlarını takip etti.