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        Haberler Gündem Eğitim Devlet korumasındaki 319 genç bu yıl üniversiteli oldu

        Devlet korumasındaki 319 genç bu yıl üniversiteli oldu

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve koruması altındaki öğrencilerden 319'u üniversiteye yerleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 11:29 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:29
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        Devlet korumasındaki 319 genç bu yıl üniversiteli oldu
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, devlet koruması altındaki öğrencilerin akademik başarısını artırmaya yönelik çalışmalar, öğrencilerin üniversite sınav sonuçlarına olumlu yansıdı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altındaki birçok genç ile koruyucu aile yanında bulunan gençler, YKS'de başarılı oldu. Bu kapsamda toplam 319 genç üniversitelere girmeye hak kazandı.

        Bu gençlerden 165'i lisans, 154'ü ise ön lisans bölümlerine yerleşti.

        Öğrencilerin yerleştiği bölümler arasında tıp, psikoloji, diş hekimliği, mühendislik ve hukuk başta olmak üzere çok sayıda fakülte ve bölüm yer alıyor.

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