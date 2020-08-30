Devlet korumasındaki 281 genç üniversiteli oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan gençler, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndaki (YKS) başarılarıyla dikkati çekti.
Ülke genelinde, koruma ve bakım altındaki gençlerden 650'si bu yıl YKS'ye girdi. YKS sonuçlarına göre gençlerden 281'i üniversiteye yerleşme başarısı gösterdi. Gençlerden 143'ü lisans, 138'i ön lisans programlarına kayıt hakkı elde etti.
Üniversiteyi kazanan 281 gençten 31'i de toplam 1 milyon 151 bin 632 adayın tercih yaptığı YKS-2020'de sıralamada ilk yüz binde yer aldı.
Üniversiteye yerleşen gençler, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, mimarlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı, tarih, hukuk, psikoloji, sosyoloji, ilahiyat, havacılık yönetimi, Türkçe öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, ilk ve acil yardım, yönetim bilişim sistemleri bölümlerini tercih etti.
- Üniversiteye kazanan gençlere eğitim hayatı boyunca destek
Bakanlık, devlet korumasındaki gençlerden üniversiteye yerleşenlere eğitim hayatları boyunca da destek sağlıyor.
Bu desteklerle Bakanlığın sunduğu sosyal hizmet modellerinden yararlanmaya devam etmeleri ve eğitim hayatlarının sorunsuz sürmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda gençlere rehberlik ve danışmanlık, barınma, giyim, harçlık, burs ve kredi, ulaşım gideri, kurs, yemek ücreti ve istihdam destekleri veriliyor. Gençler Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarından ücretsiz yararlanıyor.
2828 sayılı Kanun'da 27 Mart 2018'de yapılan düzenleme doğrultusunda gençler, yükseköğrenimlerini tamamladıklarında kamu kurumlarında mezun oldukları alana uygun unvanlarda istihdam ediliyor. 2018'den bu yana 150 lisans mezunu genç, mühendis, avukat, sosyal çalışmacı, psikolog, diş hekimi gibi unvanlarla istihdam edildi.
- "Başarıyla mutluluk duyduk"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bakanlığımızın koruması altındaki çocuklarımızın YKS'de gösterdikleri başarıyla mutluluk duyduk. Başarılarının devamını diliyoruz. Üniversiteyle tanışacak, hayatlarında farklı bir döneme başlayacaklar. Gençlerimizin eğitim hayatlarının sorunsuz sürmesi için ihtiyaç duydukları her alanda desteklerimiz devam edecek. Her zaman çocuklarımızın, gençlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!