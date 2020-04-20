Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'ndan "Evde Kal Türkiyem" şarkısı - SAMSUN

AA

Samsun'da ses sanatçısı ve koro şefi Osman Ergen, "Evde Kal Türkiyem" şarkısını besteledi. Devlet Klasik Türk Müziği Korusu üyeleri, şarkıyı, şef Ergen yönetiminde evlerinde seslendirdi. Klip haline getirilen şarkı, sosyal medyadan paylaşıldı.Şarkının bestekarı Osman Ergen, AA muhabirine, son günlerde "Evde kal" çağrılarının sosyal medyada trend olduğunu söyledi.Kendisinin de buradan hareketle "Evde Kal Türkiyem" şarkısını yazdığını aktaran Ergen, "Şarkının notası ve bestesi yapıldıktan sonra korodaki arkadaşlarımız evlerinden seslendirdi. Amacımız evde kal çağrısının insanların akıllarında yer etmesidir. İnsanların şarkıyı söyleyerek tedbir almasını istedik. Sanatçılara düşen görev de sanatla halka mesaj vermektir." dedi.