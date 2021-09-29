Çin hükümeti devlet şirketlerine, zor durumdaki gayrimenkul geliştiricisi Evergrande'ın varlıklarını satın almak üzere talimat verdi.

Bu talimatın ardından ilk adım atıldı. Çin devletinin kontrolündeki varlık yönetim şirketi Shenyang Shengjing Financial Investment Group, Evergrande Group'un Shengjing Bank'taki yüzde 19.93'lük payını 9.99 milyar yuan karşılığında satın aldı.

Shengjing Bank, Evergrande'nin ana kreditörlerinden biri konumunda bulunuyor. Evergrande'nin varlıklarının kamu şirketleri tarafından satın alınmaya başlanması ile birlikte Evergrande Group hisseleri bugün yüzde 15 değer kazandı.