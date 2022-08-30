Devlet erkanı Anıtkabir'de

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, kuvvet komutanları ve yüksek yargı başkanları da Anıtkabir'de.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakırken, heyet bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

"TÜRKİYE'NİN İNŞASI ENGELLENEMEYECEK" "Aziz Atatürk, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından büyük zaferin 100'üncü sene-i devriyesinde zat-ı halinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin mümtaz üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla, Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye, başta ekonomi, savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz, bölgesinde yaşanan çatışmaları da başarıyla yönetmekte, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın takdirini toplayan diplomatik hamlelere devam etmektedir. Büyüyen, güçlenen, özgüveni yüksek, vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ruhun şad olsun." Anıtkabir'deki resmi törenler sona ererken, Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.

DEVLET MEZARLIĞI'NDA DA TÖREN Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Devlet Mezarlığı'nı da ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bu güzel ülkeyi birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde 2023e ulaştırmakta, 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız. Dahili ve harici bedhahların hiçbiri Türkiye'nin yükselişine, güçlenmesine, küresel sistemde hak ettiği yeri almasına mani olamayacaktır" ifadelerini kullandı. TEBRİKLERİ KABUL ETTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.