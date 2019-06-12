Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 39,3 artarak 42,2 milyar liraya yükseldi. Toplam poliçe sayısı da yıllık yüzde 9,9 artışla 1 milyon 756 bin 428 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 39,3'lük artışla 42 milyar 217 milyon 541 bin 73 lira olarak hesaplandı.

Branş özelinde en yüksek yıllık artış yüzde 88,7 ile kümes hayvanları hayat sigortasında görüldü.

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı da yıllık yüzde 9,9 artışla 1 milyon 756 bin 428'e çıktı.

- Devlet desteği prim tutarı arttı

Bu dönemde, toplam prim tutarı yüzde 25,9 artışla 2 milyar 50 milyon 635 bin 88 lira, toplam devlet desteği prim tutarı da yüzde 24 artışla 1 milyar 72 milyon 36 bin 127 lira olarak gerçekleşti.

Sigorta ettirilen alan (sera dahil) geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artarak 24 milyon 742 bin 18 dekara ulaştı. Sigorta ettirilen büyükbaş hayvan sayısı yüzde 59,4, küçükbaş hayvan sayısı yüzde 33,8 arttı.

Toplam ödenen hasar bedeli branşlara göre incelendiğinde, ilk sırayı 723 milyon 949 bin 578 lirayla bitkisel ürünler, ikinci sırayı 225 milyon 521 bin 410 lirayla büyükbaş hayvan hayat sigortası aldı. Ödenen hasar bedeli nedenlerine göre değerlendirildiğinde ise 468 milyon 780 bin 791 lira bedelle dolu ilk sırada yer aldı.