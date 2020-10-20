Tokat'ta patates üretiminde en önemli merkez olan Artova ilçesinde üreticilere devletin tohum desteğinde bulunmasının ardından verim arttı.
İlçede üreticilere Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından nisan ayında 38 ton patates tohumu dağıtıldı.
Kilogramı 1,40 liradan, yüzde 50 hibeyle 4 köydeki üreticilere tohumların dağıtılmasının ardından patates üretiminde yüzde 20 verim yaşandı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, AA muhabirine, ilçede patates üretiminin yoğun olduğunu söyledi.
İlçede yılda ortalama 2 bin 500 ton patates üretildiğine işaret eden Şahin, "Her yıl ortalama 80-100 çiftçi ailesi tarafından ilçenin 850-1000 dekar alanında patates üretimi yapılıyor. Dekar başına 2 bin 800 kilogramı - 3 bin 200 kilogram arasında verim alınıyor. Geçtiğimiz yıl ilçede yaklaşık 2 bin ton ürün elde edildi" dedi.
Şahin, ilçenin tamamında değil özellikle Aşağıgüçlü, Taşpınar, Yukarıgüçlü ve Boyunpınar köylerinde atadan dededen kalma geleneksel olarak patates üretimi yapıldığını belirtti.
- "Artova patatesi tercih edilen bir ürün"
Artova patatesinin talep gördüğünü dile getiren Şahin, şöyle devam etti:
"Bu yılki üretimde kullanılan 38 ton tohumluk patatesin tamamı İlçe Müdürlüğümüz tarafından yüzde 50 hibeli olarak üreticilere verildi. Rengi sarı, pişmesi çabuk, her tür damak zevkine hitap edebilecek tat ve kalitedeki Artova patatesi, kızartmalık haşlamalık olarak sofralarda yer alıyor. Artova patatesi tercih edilen bir ürün. Ayrıca Bakanlığımız tarafından Artova ilçesinde havza bazlı desteklenen ürünler kapsamında, sertifikalı üretim ve kullanımı mevcut."
Çiftçi Hasan Kaya Erözdemir ise "Yıllardır patates ekiyoruz. Tohum konusunda sıkıntı çekiyorduk. İlçe Tarım Müdürlüğümüzden talepte bulunduk. Bize anaç tohum getirdiler. Verimden de memnunuz. Bu sene yaklaşık 10 dekarlık alanda ekim yaptım, 45 ton verim bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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