Devlet desteğiyle işlerini büyüten firma ihracatçı oldu

KUZKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Hacıbayramoğlu Ambalaj, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonundaki KUZKA'nın 2011 Yılı KOBİ ve 2013 Yılı İKAP Mali Destek programlarından yararlanarak oluklu mukavva sıvama, kesim, yapıştırma, paketleme robotu ve baskı makineleri aldı.
Bu sayede üretim kapasitesini artıran firma, bölgenin ihtiyaçlarını karşılamanın yanında yurt dışından gelen taleplere de cevap vermeye başladı.
Firma Genel Müdürü Necdet Hacıbayramoğlu, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle ambalaj üretiminde önemli bir yere geldiklerini belirtti.
Koli üretimi yaptıklarını, üretimi çeşitlendirmek ve artırmak için projeler tasarladıklarını bildiren Hacıbayramoğlu, "KUZKA'dan uzman arkadaşların bilgilendirmesi sonucunda proje hazırlamaya karar verdik. Sunduğumuz projeler KUZKA tarafından onaylandı. Aldığımız hibeyle hem karton kesim kapasitemizi artırdık hem de mukavvaya ofset sıvama yapar hale geldik. Destek sayesinde kapalı alanımızı ve istihdamımızı artırdık." ifadelerini kullandı.
Firmanın Üretim ve Satın Alma Müdürü Fatih Erdoğan da firmanın 2006 yılında 10 personelle 1500 metrekare alanda faaliyete başladığını bildirdi. Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bölge firmalarının ofset ve flekso kutu ambalaj ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2011 ve 2013 yıllarında KUZKA’ya sunduğumuz projelerimiz onaylandı. Proje sonrasında sağlanan desteklerle makine parkurumuzu genişleterek 60 kişilik ek istihdam oluşturduk. Yaptığımız yatırımlarla üretimde rekabet gücümüzü ve üretim kapasitemizi artırdık. Böylelikle bölgede üretim yapan diğer firmaların her türlü karton ambalaj ihtiyaçlarını karşılayabilir duruma geldik. Önümüzdeki beş yılda firma olarak ambalajda dışa bağımlılığı azaltmayı öngörüyoruz."
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