(Drone destekli) Devlet desteğiyle çeşitlendirdiği baba yadigarı bahçesinde tonlarca meyve üretiyor

Tutak'a bağlı Palandöken köyünde çiftçilik yapan 46 yaşındaki Sarıboğa, babasından kalma meyve bahçesine, Kaymakamlık öncülüğünde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün verdiği fidanları dikerek büyüttü.
Yaklaşık 3 dönümlük bahçesinde armut, elma, erik, ayva, üzüm ve şeftali gibi çeşitli organik ürünler yetiştiren Sarıboğa, büyük emek verdiği bostanında bugünlerde hasat heyecanı yaşıyor.
Bahçesinde her yıl yaklaşık 6 ton meyve elde eden Sarıboğa, geçimini sağladığı meyveleri toplamak için eşi, çocukları ve yeğenleriyle bahçede hummalı çalışma yapıyor.
- İl ve ilçedeki manavlara satarak geçimini sağlıyor
Topladığı ürünleri il ve ilçe merkezindeki manavlara satarak geçimini sağlayan çiftçi Sarıboğa, AA muhabirine, babasından kalma bahçesinin 45 yıldır meyve verdiğini ve devlet desteğiyle burayı daha da büyüttüğünü söyledi.
Köyde her türlü meyvenin yetiştiğini ifade eden Alpaslan, şöyle konuştu:
"Hemen hemen bütün meyveler bu bahçede yetişiyor. Hem baba mesleği hem de doğayı ve meyve ağaçlarını sevdiğim için bu işten zevk alıyorum. Hasat dönemi başladı. Bahçede ortalama 2 ton elma, 1,5 ton kiraz, 2 ton erik ve 500 kilogram da şeftali elde ediyorum. İklim şartları ne kadar zor olursa olsun, her türlü meyveyi alabiliyoruz. Meyveleri hem satıyoruz hem de eş, dost ve akrabalara ikram ediyoruz. Meyvelerin hepsi de organik, ilaç ve kalıntı yoktur. 80'in üzerinde meyve ağacımız var. İnşallah bunları satıp aile ekonomisine katkı da bulunacağız."
Alpaslan, topladığı ürünleri il ve ilçe merkezindeki manavlara satarak geçimini sağladığını sözlerine ekledi.
Bahçedeki hasatta babasına yardım eden Yaprak Sarıboğa da satarak gelir elde ettikleri meyvelerin bazılarını da ailelerine kışlık reçel yapımında kullandıklarını anlattı.
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