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        Haberler Gündem Politika Devlet Bahçeli: Zor şartları milli birlik şuuruyla aştık - Son dakika haberleri

        Devlet Bahçeli: Zor şartları milli birlik şuuruyla aştık

        MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bir doğal yıkım karşısında devlet-millet dayanışması imrenilecek şekilde tezahür etmiştir. Türkiye tek nefes kenetlenmiştir. 1 yıl içinde felaketin derin izleri silinmekle kalmamış, depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanmıştır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 14:33 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:46
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        Bahçeli: Zor şartları milli birlik şuuruyla aştık
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zor şartları milli birlik şuuruyla aştık. İmkansız denilen ne varsa üstesinden gelmeyi başardık. Türkiye'nin toprak altında kalmasını dileyenleri hayal kırıklığına uğrattık. Kuşatmayı yardık" dedi.

        MHP lideri Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

        Bahçeli şunları söyledi:

        "Devlet felaketinin üzerinden tam bir yıl geçti. Acılarımız hala ilk günkü gibi tazeliğini muhafaza etmektedir. Depremde sayıları 53 bini aşan vatandaşımız hayatını kaybederken, 110 bine yakın vatandaşımız yaralanmıştır. 6 Şubat ikiz depremi 11 il, 124 ilçede ağır ve acıklı yıkımlara neden olmuştur. 14 milyon vatandaşımız depremden etkilenmiştir. 40 bine yakın bina enkaza dönüşürken, 200 bin bina ağır hasar almıştır.

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        Bir doğal yıkım karşısında devlet-millet dayanışması imrenilecek şekilde tezahür etmiştir. Türkiye tek nefes kenetlenmiştir. 1 yıl içinde felaketin derin izleri silinmekle kalmamış, depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanmıştır.

        Deprem bölgesine 1 milyon çadır gönderilmiştir. Konteynır sayısı 215 bine ulaşmıştır. Devletimiz tüm imkanlarını seferberlik ruhuyla harekete geçirilmiştir.

        Deprem bölgesinde 650 bin kamu görevlisi görev yapmıştır. 11 bin 500 yabancı, 35 bin 250 arama kurtarma personeli çalışmıştır. 142 bin güvenlik görevlimiz, sağlıkçılarımız, ormancılarımız, madencilerimiz fedakarca hiç dinlenmeden enkazın karanlığına hayat ışığı tutmuşlardır.

        6 Şubat depremi başta olmak üzere doğal afetlerde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Emanetlerine sahip çıkmam, yaraları sarmamız mümkündür. Zor şartları milli birlik şuuruyla aştık. İmkansız denilen ne varsa üstesinden gelmeyi başardık. Türkiye'nin toprak altında kalmasını dileyenleri hayal kırıklığına uğrattık. Kuşatmayı yardık. Siyasi istismar şantiyesi kuran zihniyetlere milletimiz hiç kulak vermedi.

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        Milletimiz emsalsiz kültür, tarih ve manevi hasletlerine yabancılık çekenlerin fitne ve dedikoduları boşa çıkarıldı.

        Depremin maliyeti 104 milyar dolar civarındadır. Türkiye ekonomisini karalayanlar, enflasyonu diline dolayanlar, ülkemizin karşı karşıya kaldığı sosyal ve ekonomik badirelere karşı verilen mücadelenin hakkını vermek zorundadır.

        Asrın felaketine karşı asırlara beden duruşla mukavemet gösterilmiştir. Türk milletiyle iftihar ediyoruz, Türk milletiyle gurur duyuyoruz.

        Devletimiz kısa sürede muazzam işler yaptı. Enkazlar hemen hemen kaldırıldı. 3 Şubat 2024'te Hatay'da 7 bin 775 hak sahibine yeni, güvenli konutların anahtarı teslim edildi. 4 Şubat'ta 10 bin konutun anahtarları verildi.

        Cumhur İttifakı olarak bizim meselemiz vatan meselesidir. Her insanımızın adil, huzurlu, hakkaniyetli bir hayatla birlikte ekonomik rahatlığa erişmesidir. Bizim önceliğimiz Türkiye'nin istiklalini, istikbalini sağlamak, gelecek nesilllere huzurlu bir ülkeyi miras bırakmaktır.

        İstikrarımızı ve güvenliğimizi riske atamayız. İç ve dış cephede toplanıp hüsran vaadinde bulunanlara göz yumamayız.

        31 Mart'ta Türkiye'ye hep birlikte sahip çıkmalıyız. Canla başla çalışmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile omuz omuza yürüyeceğiz."

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