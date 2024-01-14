Devlet Bahçeli'den şehit ailelerine başsağlığı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı dilediğinde bulundu
Giriş: 14.01.2024 - 20:01 Güncelleme: 14.01.2024 - 20:01
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin ailelerini telefonla arayarak kendilerine başsağlığı diledi.
Bahçeli aynı çatışmada yaralanan askerlerin aileleriyle de yine telefonla görüşerek, geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.
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