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        Haberler Gündem Güncel Devlet Bahçeli'den şehit ailelerine başsağlığı

        Devlet Bahçeli'den şehit ailelerine başsağlığı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı dilediğinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 20:01 Güncelleme: 14.01.2024 - 20:01
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        Bahçeli'den şehit ailelerine başsağlığı
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin ailelerini telefonla arayarak kendilerine başsağlığı diledi.

        Bahçeli aynı çatışmada yaralanan askerlerin aileleriyle de yine telefonla görüşerek, geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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