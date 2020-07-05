Ocak 2020'de Juventus'tan ayrılarak Katar ekibi Al Duhail'e transfer olan Mario Mandzukic, kulübünden ayrıldığını açıkladı! Hırvat yıldız yaptığı açıklamada "Al Duhail ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmemi feshetme kararı aldım. Katar'da gördüğüm misafirperverlik ve dürüstlük için gerçekten minnettarım. Bu kulüp için gelecekte başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Mandzukic'in peşindeydi. Katar ekibinden yıllık 6,5 milyon Euro net maaş alan futbolcunun transferinin önündeki engelin bu olduğu belirtilirken yeni rotasının ya Türkiye ya da İtalya olacağı kaydedilmişti.