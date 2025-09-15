Devler Ligi'nin enleri belli oldu!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona girilirken şimdiye kadar farklı başarılara imza atan kulüpler ve futbolcular farklı rekorlar kırdı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN BAŞARILISI REAL MADRİD Milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 15 kez müzesine götüren Real Madrid, bu alanda açık ara rakiplerinin önünde yer alıyor. İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022, 2024 yıllarında olmak üzere 15 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarındaki final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı. Real Madrid'in en yakın takipçisi ise 7 şampiyonluk ile İtalyan ekibi Milan.

EN ÇOK MAÇA ÇIKAN REAL MADRİD Organizasyonda en fazla maça çıkan takım 503 karşılaşmayla Real Madrid olurken 500 barajını geçen tek ekip konumunda bulunuyor. İspanyol ekibi, 408 maçla Alman takımı Bayern Münih, 363 maçla bir diğer İspanyol kulübü Barcelona takip etti.

EN GOLCÜ OYUNCULAR RONALDO VE MESSİ 1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlayan Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Portekizli yıldız Ronaldo; Sporting, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla 187 maçta 141 gol kaydetti. Arjantinli yıldızı Lionel Messi ise Barcelona ve PSG'de görev aldığı dönemde 163 maçta attığı 129 golle Ronaldo'yu takip etti. İki ismin ardından şu an Barcelona forması giyen ve 133 maçta 105 gol atan Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski yer aldı.

BİR SEZONDA EN ÇOK GOL ATAN RONALDO Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu ünvanını elinde tutuyor. Listenin 2. sırasında da 2015-2016 sezonundaki 16 gollük performansıyla yine Ronaldo yer alıyor.

EN HIZLI "HAT TRİCK" Ligde en hızlı ''hat trick''i Fransa'nın Lyon takımında forma giydiği dönemde Bafetimbi Gomis yaptı. Gomis, 27 Aralık 2011'de Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla oynanan ve 7-1 sona eren maçta 8 dakikada 3 gol birden atarak, en hızlı ''hat trick'' yapan futbolcu olarak kayıtlara geçti. Bu alandaki bir önceki rekor ise Blackburn Rovers forması giyen Mike Newell'a aitti. Newell, 6 Aralık 1995'te oynanan Rosenborg maçında 9 dakikada 3 gol atmıştı.

EN ÇOK "HAT TRİCK" YAPAN MESSİ VE RONALDO Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok "hat trick" yapan futbolcu ünvanını paylaşıyor. Messi, Barcelona formasıyla, Ronaldo da Real Madrid'de 8'er kez bir maçta 3 gol atmayı başardı. Barcelona forması yiyen Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski de 6 kez "hat trick" yaptı.

EN GENÇ GOL ATAN İSİMLER FATİ VE YAMAL UEFA Şampiyonlar Ligi 2019-20 sezonunda F Grubu'nun 6. ve son hafta maçında İspanya ekibi Barcelona, İtalyan ekibi İnter'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Grubundan daha önce lider olarak son 16 turuna çıkmayı garantileyen Barcelona'da Ansu Fati, tarihe geçti. Takımının Inter'i 2-1 yendiği maçın 86. dakikasında fileleri havalandıran Ansu Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu. Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal da 17 yaş 68 günlükken UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-25 sezonunda Monaco'ya attığı gol ile Fati'yi takip ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk oyuncu ise Juventus formasıyla geçen yıl PSV'ye attığı gol ile Kenan Yıldız, 20 yıl 4 aylıkken bu başarıya imza attı.

PEPE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNİN GOL ATAN EN YAŞLI FUTBOLCUSU OLDU Bir dönem Beşiktaş forması da giyen 40 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Pepe, 2023-24 sezonunda Porto'nun evinde Antwerp ile yaptığı maçta fileleri havalandırarak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin gol atan en yaşlı futbolcusu oldu. Portekiz temsilcisi Porto'nun UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında sahasında Belçika ekibi Antwerp'i 2-0 yendiği maçta 40 yaş 254 günlük Pepe, 90+1. dakikada takımının ikinci golünü kaydederek organizasyonda 40 yaş üstü gol atan ilk oyuncu ünvanını elde etti. Bu gol öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan forvet Francesco Totti, 38 yıl 59 günle gol atan en yaşlı futbolcu rekorunu elinde tutuyordu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gol atan en yaşlı futbolcuları şu şekilde: Pepe (Porto) - Antwerp (Belçika), 7 Kasım 2023 - 40 yıl 254 gün Francesco Totti (Roma) - CSKA Moskova (Rusya), 25 Kasım 2014 - 38 yıl 59 gün Ryan Giggs (Manchester United) - Benfica (Portekiz), 14 Eylül 2011 - 37 yıl 290 gün Filippo Inzaghi (Milan) - Real Madrid (İspanya), 3 Kasım 2010 - 37 yıl 87 gün Javier Zanetti (Inter) - Tottenham Hotspur (İngiltere), 20 Ekim 2010 - 37 yıl 72 gün​​​​​​​

SEEDORF, 3 FARKLI KULÜPTE 4 KUPA KAZANDI Hollandalı futbolcu Clarence Seedorf, 3 farklı kulüpte 4 UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kazanan tek futbolcu ünvanına sahip. Seedorf, 1995'te Ajax, 1998'de Real Madrid, 2003 ve 2007 yıllarında ise Milan formalarıyla Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırmayı başardı.

HEM SAHADA HEM DE KULÜBEDE KAZANANLAR Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi'nde hem oyuncu hem teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan isimler arasına girdi. Futbolculuk döneminde 2002'de Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran Zidane böylece, Miguel Munoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard ve Josep Guardiola'dan sonra teknik direktörlük yaparken de bunu başaran 7. isim oldu. İLK GOL AMOKACHİ'DEN Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1992'de Şampiyonlar Ligi olarak değiştirilmesinin ardından ilk golü, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Daniel Amokachi kaydetti. Nijeryalı futbolcu, Belçika'nın Club Brugge takımında oynarken, CSKA Moskova'yı 1-0 yendikleri maçın 17. dakikasında attığı golle, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk golüne de imza atmış oldu. Yüzüncü gol, Barcelona'da Romario'dan, bininci gol PSV'de Dmitri Khokhlov'dan, 2 bininci gol Boavista'da Erwin Sanchez'den, 3 bininci gol Juventus'ta David Trezeguet'den, 4 bininci gol Liverpool'da Peter Crouch'tan, 5 bininci gol Benfica'da Luisao'dan, 6 bininci gol Borussia Dortmund'da Mario Götze'den, 7 bininci gol Paris Saint-Germain'de Angel Di Maria'dan geldi.

BABA-OĞUL KAZANANLAR Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasını daha önce aynı takımda forma giyen baba ve oğulları da kazandı. İtalyan Cesare Maldini'nin Milan ile 1963'te bu mutluluğu yaşadığı kupada, oğlu Paolo Maldini aynı takımla 1989, 1990, 1994, 2003 ve 2007'de mutlu sona ulaştı. Real Madrid'de forma giyen Manuel Sanchis Martinez 1966'da, oğlu Manuel Sanchis Hontiyuelo da 1998 ve 2000 yıllarında kupayı kazanmayı başardı. Son olarak Carles Busquets, İspanya'nın Barcelona ekibi ile 1992 yılında kupayı kazandı, 2009, 2011 ve 2015'te yine Barcelona'da oynayan oğlu Sergio Busquets kupaya uzandı.

FİNALDE EN FARKLI GALİBİYET REKORU UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), ilk defa kupayı kaldırma başarısı gösterdi ve finalde en farklı galibiyet rekorunu da kırdı. Avrupa futbolunda öne çıkan iki kulüp bu maça kadar resmi maçlarda birbirlerine rakip olmamıştı. PSG ve Inter, tarihte ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geldi. Inter'i 5-0 yenen PSG, şampiyonluğa ulaştı. Maçın Rumen hakemi Istvan Kovacs ise UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finali yöneten ilk hakem oldu. PSG, organizasyon finalinde en farklı galibiyet rekorunu da kırdı. Finalde en farklı galibiyetler şöyle: 2025: Paris-Inter: 5-0 1960: Real Madrid-Eintracht Frankfurt: 7-3 1974: Bayern Münih-Atletico Madrid: 4-0 1989: Milan-Steaua Bükreş. 4-0 1994: Milan-Barcelona: 4-0

HAKAN ÇALHANOĞLU TARİHE GEÇTİ Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele eden ilk milli oyuncu olarak tarihe geçmesine rağmen 2 finalde de mağlubiyet yaşadı. İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2022/23 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'deki A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kulüplerinin müzesine götürmeye çalışmıştı. Hakan Çalhanoğlu geçen sezon da Inter'in PSG'ye finalde 5-0 yenilmesiyle aynı üzüntüyü yaşadı.

ARDA GÜLER, GENÇ YAŞINDA KUPA SEVİNCİ YAŞADI 2023-2024 sezonundaki Şampiyonlar Ligi finalinde milli futbolcu Arda Güler'in de kadrosunda yer aldığı Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı. Arda Güler bu zaferle, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa sevinci yaşayan ilk A milli futbolcu oldu. 20 yaşındaki milli futbolcu, final maçında süre alamamış ve karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlamıştı.

24 FARKLI EKİP KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRME BAŞARISI GÖSTERDİ Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıkarken, 24 farklı ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi. PSG, finalden zaferle ayrılarak kupayı kazanan 24. ekip olarak tarihe geçti. PSG, kupayı ilk kez kazandı. İspanya temsilcisi Real Madrid, 15 kez ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım ünvanını elinde tutuyor. İspanya ekiplerinin 20 kez kazandığı turnuvada, İngilizler ise 15 kez zafere uzandı. Kupayı Real Madrid 15, Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, PSG, Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.

İSPANYA EKİPLERİ 20 KEZ KAZANDI 1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı. İspanya ekiplerinin 20 kez kazandığı turnuvada İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız ekipleri 2, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.