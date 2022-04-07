- Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Fransız takımı PSG'yi 3-1 yenen Real Madrid'e çeyrek final biletini getiren golleri atan Benzema, tarihe geçmişti. 34 yaşındaki Fransız golcü, Devler Ligi'nde "hat-trick" yapan "en yaşlı futbolcu" olmuştu. Chelsea karşısındaki "hat-trick"i ile Fransız golcü, rekorunu yaklaşık bir ay sonra daha da geliştirdi.