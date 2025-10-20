Habertürk
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Devler Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı!

        Devler Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 10:48 Güncelleme: 20.10.2025 - 10:48
        Devler Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı!
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta müsabakaları, yarın ve 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

        Birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puan elde ederek 21. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 19.45'te RAMS Park'ta Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

        Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

        Yarın:

        19.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

        19.45 Kairat (Kazakistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

        22.00 Arsenal (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

        22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

        22.00 Villarreal (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

        22.00 PSV (Hollanda) - Napoli (İtalya)

        22.00 Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya)

        22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Inter (İtalya)

        22.00 Newcastle United (İngiltere) - Benfica (Portekiz)

        22 Ekim Çarşamba:

        19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt (Norveç)

        19.45 Athletic Bilbao (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan)

        22.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)

        22.00 Atalanta (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)

        22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

        22.00 Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa)

        22.00 Monaco (Fransa) - Tottenham (İngiltere)

        22.00 Real Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)

        22.00 Bayern Münih (Almanya) - Club Brugge (Belçika)

