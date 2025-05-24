Devler Ligi'nde kupa sahibini buluyor... UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Arsenal'ı 2-1 yenen Paris Saint-Germain (PSG), finale yükselerek Barcelona'yı uzatmalarda yenen Inter'in rakibi oldu. Almanya'nın Münih kentinde oynanacak büyük finalde iki takım kupa için mücadele verecek. Peki, "Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta? PSG-Inter maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...