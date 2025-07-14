Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda rövanş zamanı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları 15 Temmuz Salı günü (yarın) başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları 15 Temmuz Salı günü (yarın) başlayacak.
Devler Ligi'nde ilk tur eleme maçları, yarın ve 16 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
15 Temmuz Salı (Yarın):
18.00 Kairat (Kazakistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (1-1)
18.30 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Vikingur (Faroe Adaları) (3-2)
20.00 RFS (Letonya) - Levadia (Estonya) (1-0)
20.00 Milsami (Moldova) - KuPS Kuopio (Finlandiya) (0-1)
20.00 Hamrun Spartans (Malta) - Zalgiris (Litvanya) (0-2)
20.00 Malmö (İsveç) - Iberia (Gürcistan) (3-1)
21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - The New Saints (Galler) (0-0)
21.00 Differdange (Lüksemburg) - Drita (Kosova) (0-1)
21.30 Inter Escaldes (Andorra) - FCSB (Romanya) (1-3)
22.00 Buducnost (Karadağ) - Noah (Ermenistan) (0-1)
22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Virtus (San Marino) (2-0)
22.00 Breidablik (İzlanda) - Egnatia (Arnavutluk) (0-1)
16 Temmuz Çarşamba:
21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Shelbourne (İrlanda) (0-1)
21.45 Dinamo Minsk (Belarus) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-1)