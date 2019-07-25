JOKER

Yönetmen: Todd Phillips

Fragmanı bile olay olan, Batman'in ebedi düşmanı Joker'in öyküsüne odaklanan film için yönetmen Todd Phillips şunları söylüyor: "Joker gibi birinin nereden gelebileceği hakkında kendi versiyonumuzu yazdık. Bana ilginç gelen de bu. Aslında Joker'i bile yapmıyoruz, ama hikaye Joker'e dönüşme hikayesi. Film bu adamla ilgili."