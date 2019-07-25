25 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
THE TRUTH
Yönetmen: Hirokazu Koreeda
Geçen yıl 'Shoplifters'la Altın Palmiye kazanan Japon yönetmen Hirokazu Koreeda’nın Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ludivine Sagnier ve Ethan Hawke gibi usta isimleri bir araya getiren yeni filmi The Truth Venedik Film Festivali'nin açılışını yapacak.
THE PERFECT CANDIDATE
Yönetmen: Haifaa Al-Mansour
Sudi yönetmen Haifaa Al-Mansour'un genç bir kadın doktorun erkek egemen bir toplumda belediye seçimleri için adaylığını anlatan komedisi “The Perfect Candidate” Suudi Arabistan Film Konseyi'nin desteklediği ilk film olma özelliğini de taşıyor.
ABOUT ENDLESSNESS
Yönetmen: Roy Andersson
2014 yılında 'A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence' ile Altın Aslan kazanan İsveçli yönetmen Roy Andersson, yeni filmi 'About Endlessness'ta Binbir Gece Masalları'nın kahramanı Şehrazad'ın öykü anlatımından ilham almış.
WASP NETWORK
Yönetmen: Olivier Assayas
Fernando Morais’in 'The Last Soldiers of the Cold War' adlı kitabından uyarlanan filmin senaryosu da yönetmen Olivier Assayas’a ait. Gerçek bir hikayeden uyarlanan ve Florida merkezli bir terörist ağına dahil olan Kübalı ajanları anlatan filmde başrolleri Penelope Cruz, Edgar Ramirez, Wagner Moura, Gael Garcia Bernal gibi usta isimler paylaşıyor.
MARRIAGE STORY
Yönetmen: Noah Baumbach
Bir tiyatro yönetmeni ve oyuncu eşinin sorunlu evliliğini ve boşanma sürecini anlatan filmin senaryosunu da yönetmen Baumbach yazmış. Scarlett Johansson ve Adam Driver rol aldığı film için Baumbach, usta yönetmen Ingmar Bergman’ın 'Persona' filminde etkilendiğini söylüyor.
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