RCWS Podpromie Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi takım, 13-25, 29-27, 19-25, 29-27 ve 15-13'lük setlerle kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 16 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

VakıfBank, turu geçmesi halinde yarı finalde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.