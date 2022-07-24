Çarpışmanın etkisiyle otomobil bahçeye girdi

İHA

Kayseri'nin Develi ilçesinde kaza yapan otomobilin evin bahçesine girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı İbrahim Ağa Mahallesi'nde eski hastane yolunda iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden bir tanesi evin bahçesine girdi. Kazanın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 4 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.