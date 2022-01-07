Güreşe hazırladığı deve sonu oldu

İHA

Muğla'nın Milas ilçesinde Zafer Maral (48) güreşler için eğittiği devenin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, Milas ilçesi Menteşe Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait güreş develerini eğiten Zafer Maral, yakınlar tarafından ahırda yerde hareketsiz yatarken bulundu. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polisle olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Maral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Milas'ın tanınan deve güreşçilerinden olan Maral'ın ilk belirlemelere göre, deve saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.