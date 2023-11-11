Devasa dudaklarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! "Durmayacağım!"

Gelen tüm tepkilere rağmen Vienna, yolunda kararlı olduğunu belirtiyor. Ancak yine de dudaklarından dolayı bir şeyler içmenin onun için çok zor olduğunu ve ancak yumuşak yiyecekler yerken zorlanmadığını söylese de tüm bu zorluğu, 'ayak uydurulması gereken bir değişim' olarak görüyor.