Devasa dudaklarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! "Durmayacağım!"
Büyük dudaklarıyla internette oldukça ses getiren Vienna Würstel, görünüşü ile sosyal medyayı ikiye bölüyor. Genç kadın olumsuz yorumlara ve takipçilerinden gelen uyarılara rağmen gelecekte dudaklarını daha fazla büyütmek istediğini söylüyor.
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İspanya'nın Mallorca kentinde Vienna Würstel, görünüşü ile sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Dudaklarına 30 ml'lik bir dolgu yaptıran Vienna, kendisini insandan çok dudak olarak adlandırdığını söylüyor.
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Vienna, sosyal medya kullanıcılarından gördüğü ilgiye rağmen, Instagram fotoğraflarının altına kötü yorumlar bırakmaktan geri kalmayan birçok insandan büyük eleştiri aldığını inkar etmiyor.
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Kadın, en son TikTok videosunda dudaklarında hâlâ 30 ml civarında dolgu maddesi bulunduğunu ve gelecekte daha fazlasını yaptırabileceğini umduğunu söylüyor. Vienna her ne kadar, "“Gerçekten çok daha büyük dudaklar diliyorum ve bunun için sabırsızlanıyorum” dese de takipçileri plastik cerrahi prosedürlerinin yeterince güvenli olup olmadığını sorgulayarak gerçekten endişelendiler.
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Gelen tüm tepkilere rağmen Vienna, yolunda kararlı olduğunu belirtiyor. Ancak yine de dudaklarından dolayı bir şeyler içmenin onun için çok zor olduğunu ve ancak yumuşak yiyecekler yerken zorlanmadığını söylese de tüm bu zorluğu, 'ayak uydurulması gereken bir değişim' olarak görüyor.
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Kaynak: BrightSide
Fotoğraflar: Vienna Würstel Instagram
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