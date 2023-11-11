Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Devasa dudaklarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! "Durmayacağım!"

        Devasa dudaklarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! "Durmayacağım!"

        Büyük dudaklarıyla internette oldukça ses getiren Vienna Würstel, görünüşü ile sosyal medyayı ikiye bölüyor. Genç kadın olumsuz yorumlara ve takipçilerinden gelen uyarılara rağmen gelecekte dudaklarını daha fazla büyütmek istediğini söylüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 14:01 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İspanya'nın Mallorca kentinde Vienna Würstel, görünüşü ile sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Dudaklarına 30 ml'lik bir dolgu yaptıran Vienna, kendisini insandan çok dudak olarak adlandırdığını söylüyor.

        • 2

          Vienna, sosyal medya kullanıcılarından gördüğü ilgiye rağmen, Instagram fotoğraflarının altına kötü yorumlar bırakmaktan geri kalmayan birçok insandan büyük eleştiri aldığını inkar etmiyor.

        • 3

          Kadın, en son TikTok videosunda dudaklarında hâlâ 30 ml civarında dolgu maddesi bulunduğunu ve gelecekte daha fazlasını yaptırabileceğini umduğunu söylüyor. Vienna her ne kadar, "“Gerçekten çok daha büyük dudaklar diliyorum ve bunun için sabırsızlanıyorum” dese de takipçileri plastik cerrahi prosedürlerinin yeterince güvenli olup olmadığını sorgulayarak gerçekten endişelendiler.

        • 4

          Gelen tüm tepkilere rağmen Vienna, yolunda kararlı olduğunu belirtiyor. Ancak yine de dudaklarından dolayı bir şeyler içmenin onun için çok zor olduğunu ve ancak yumuşak yiyecekler yerken zorlanmadığını söylese de tüm bu zorluğu, 'ayak uydurulması gereken bir değişim' olarak görüyor.

        • 5
        • 6

          Kaynak: BrightSide

          Fotoğraflar: Vienna Würstel Instagram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        Galericiye silahlı saldırı!
        Galericiye silahlı saldırı!
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        İsrail mülteci kampları ve hastaneleri hedef aldı
        İsrail mülteci kampları ve hastaneleri hedef aldı
        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa