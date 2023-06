ADI BİR ASKERDEN GELİYOR

1879'da James Wolverton adında bir kovboy ve kürk avcısının ağacı keşfettiği bildirildi. Wolverton'ın gördüğü en büyük ağaçtı.

Wolverton, Amerika İç Savaşı'nda General William Tecumseh Sherman komutasında teğmen olarak görev yapmıştı. Bu nedenle ağaca komutanının adını vermeye karar verdi.

Kaynak: More Than Just Parks