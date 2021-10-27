AA

DEVA Partisi, giderek dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak hedefiyle 38 maddeden oluşan ''Yarına Atılım Eylem Planı''nı açıkladı.

Genel Başkan Ali Babacan ve DEVA Partisi Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın'ın katılımıyla Sarıyer'deki bir salonda düzenlenen etkinlikte, akademisyen, iş insanı, sivil toplum temsilcileri ve partililer yer aldı.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, globalleşen ve dijitalleşen dünyada güçlü bir şekilde var olabilmek için parti olarak birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Dijital dönüşümün tüm dünyayı etkilediğini belirten Babacan, "Dijital dönüşümle birlikte yepyeni bir dünya düzeni kuruluyor. Dijitalleşme, toplumsal ve ekonomik hayatı köklü bir şekilde değiştirdi, değiştiriyor. Türkiye, bu değişime seyirci kalamayacak kadar önemli bir ülke. Yeni bir dünya kurulurken, ülkemizin içine kapanarak bir yol alamayacağını iyi biliyoruz. Kendi geliştirdiği teknolojileri, kendi geliştirdiği markalarla ihraç eden bir Türkiye hayalimiz var" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Dalgın da eylem planıyla ilgili bilgi verdi.

Dalgın, kamuda şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanması amacıyla üç yeni internet sitesi kuracaklarını söyledi.

"saydamlık.gov.tr ", 'takip.gov.tr" ve "düzenleme.gov.tr." ile bu alanda önemli bir ilke imza atacaklarını kaydeden Dalgın, "Aynı zamanda start-up konusunda yenilikçi ve devrimci bir perspektifimiz var. Bu arkadaşlarımızın hukuki statüsünü, mali yükümlülüklerini, yatırım enstrümanlarını, teşviklerini, kapatılması için gereken süreleri tamamen değiştireceğiz. Bırakalım büyüsünler, birkaç sene sonra serpildiklerinde zaten bakarız" diye konuştu.

Açıklanan 38 maddelik eylem planı kapsamında "7’den 70’e dünyayla bütünleşen Türkiye" ile fırsat eşitliğinin sağlanması, 6-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz internet gibi maddeler yer alıyor.

"Yoksullaşan değil, zenginleşen Türkiye" başlığı altında ise dijital dönüşümle ekonomik atılım hedefleniyor.