DEVA Partisi'nin yol haritası

DEVA Partisi geçiş sürecine ilişkin yol haritasını tamamladı ve 6’lı masanın liderlerine sundu.

DEVA Partisi’nin "müzakere metni" olarak tanımladığı yol haritası parlamenter sisteme geçiş sürecini takvime bağlıyor.

Önce sürecin takvime bağlanmasında mutabakat sağlanmasını, ardından temel politikalarda uzlaşılmasını öneriyor.

Bu aşamaların ardından 6’lı masada aday isimlendirme ve ittifak konusuna geçilebileceğine vurgu yapıyor.

2 Ekim’de CHP’nin ev sahipliğinde yapılacak görüşme öncesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 5 partinin genel başkanı ile görüşerek partisinin geçiş sürecine ilişkin hazırladığı yol haritasını sundu.

“MÜZAKERE METNİ”

İşte Deva Partisi’nin geçiş süreci yol haritasının detayları:

TARTIŞMA ADAYA İNDİRGENMESİN

DEVA Partisi yöneticileri yaptıkları çalışmayı bir "müzakere metni" olarak nitelendiriyor ve 2 Ekim’deki toplantıda artık bu konunun "ete kemiğe büründürülmesi gerektiğini” söylüyor. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş hedefiyle kurulan 6’lı masanın salt adaylık tartışmasına indirgenmesini doğru bulmadıklarının da altını çiziyor.

ALTI AYDA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Yol haritası Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçiminin yapıldığı günden anayasa değişikliği yapılıncaya kadar ki süreçte atılacak adımları kapsıyor. Yol haritasında güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi öngören Anayasa değişikliği süreci de takvime bağlanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması ve Meclis’te Anayasa’yı değiştirmek için yeterli çoğunluğun bulunması durumunda değişikliğin 6 ay içinde yapılması ve bunun da 3 ay içinde yürürlüğe konulması gerektiği dile getiriliyor. DEVA Partisi yöneticileri seçim sonuçlarına ilişkin farklı ihtimalleri de içeren bir yol haritası hazırladıklarını ifade etti.

ETKİN CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI

Anayasa değişikliği yapılıncaya kadar mevcut anayasa ile yol alınacağı için DEVA Partisi yol haritasında yürütme yetkisine ilişkin bazı öneriler de sunuyor.

DEVA yetkilileri bu önerilerin mevcut anayasanın hükümlerine aykırı olmadığının da altını çiziyor.

Yani cumhurbaşkanı mevcut sisteme göre seçilecek ama seçimden hemen sonra yürütme yetkisini “katılımcılık ve yetki paylaşımı” anlayışına ve esasına göre kullanacak.

DEVA Partisi kurmayı “katılımcılık ve yetki paylaşımının” ne anlama geldiği yönündeki soruma şu yanıtı verdi:

"Mevcut anayasaya uygun bir geçiş süreci öneriyoruz. Kabine dışında bir mekanizma uygun olmaz” yanıtını verdi. Yürütme yetkisinin katılımcı bir anlayışla kullanılabilmesi için Cumhurbaşkanı yardımcılığının etkin hale getirilmesi bu öneriler arasında..

Aynı kurmay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri, atama yetkisi, kararname ve cumhurbaşkanı kararları, bu çerçevede kapsamlı, bütüncül bir çerçeve ortaya koyduk."

Bu konuda ilerleme kaydedilip uzlaşı sağlanırsa bir sonraki aşamaya geçilebileceğini düşünüyorlar.

O aşama ise temel politikalarda söylem birliği. Hükümet programını oluşturacak tüm başlıklarda söylem birliğinin sağlanması gerektiğini ifade eden DEVA Partisi kaynakları "Bu aşamaların ardından cumhurbaşkanı adayının ismi ve seçim ittifakı konusunun müzakere edilmesini doğru buluruz” diyor.