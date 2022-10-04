"Doğrudan iletişim" kararı! Babacan açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2 Ekim’deki liderler buluşmasında alınan kararları ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritasını değerlendirdi.

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ve köşe yazarları ile buluşan Ali Babacan 6’lı masaya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

6’lı masada ortak aday çıkarma hedefinin ve ortak çalışma iradesinin teyit edildiğini söyleyen Babacan olası iletişim kazalarını önlemek veya yanlış anlamaları gidermek için liderlerin cepten doğrudan iletişime geçme kararı aldığını da açıkladı.

Temel politikalar ve geçiş sürecinin yol haritasına ilişkin yürütülecek ortak çalışmanın ortak söylemi geliştirip, kamuoyuna güven duygusu vereceğini de vurguladı.

İşte Babacan’ın açıklamalarında öne çıkan mesajlar:

"6 PARTİNİN ORTAK ADAY HEDEFİ VAR”

"Temel politika alanlarında sürecin eşgüdümünü sağlayacak komisyonu kurma kararı aldık. Bu önemli bir adımdı. 6 parti seçime beraber yürüyen bir süreçte. Ortak cumhurbaşkanı adayı hedefi var, ortak aday hedefi aynı zamanda seçimlerden sonra ülkeyi beraberce yönetme iradesini temsil ediyor. Mevcut sisteme göre seçimi birinci turda kazanmak işbirliğini gerektiriyor. Hedefimiz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek ise bunun yönteminin partiler arası işbirliği olacağını görüyoruz.

"ORTAK SÖYLEM ORTAK SEÇİM TAAHÜTÜ ANLAMINA GELECEK”

Her konuda ortak söylem yakalamak ortak seçim beyannamesi hazırlamak anlamına da gelecek. Bunun kararını almış olmamız son derece kıymetliydi. Bir diğer önemli konu geçiş sürecinin yol haritası. İstişare, müzakere ve nihayetinde mutabakat hedefimiz var. İki önemli kararı deklare etmiş olduk.

Geçiş sürecinin yol haritası ve temel politika alanlarında ortak politika oluşturmak, bu bir bakıma ortak seçim beyannamesi, ortak taahhüt, aynı zamanda seçimden sonra ortak uygulanacak program anlamına da geliyor. Vatandaşa aynı dili aynı hedefi konuşma taahhüdümüzü ortaya koyduk. Parti çalışmalarını bir bütün haline getirmek ve tek perspektif koyabilmek güveni artıracak diye düşünüyoruz.

LİDERLER CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MI OLACAK?

Liderlerin rolünün ne olduğu çok önemli değil. 6 partinin kendi arasındaki istişare nasıl yürüyecek? Müzakere, mutabakat mekanizması nasıl kurulacak? Alternatif pek çok model var. Bahsettiğiniz bu model Sayın Kılıçdaroğlu’nun dillendirdiği bir model. Böyle de olabilir başka model de olabilir. Ama işin özü seçimlerden sonra ülke yönetilirken, istişare, müzakere çalışsın, önemli kararlar mutabakatla alınsın. Bu konu 6’lı masada hiç konuşulmadı. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin kaç ay ya da kaç yıl olacağı, karar verilecek hususlardan biri bu.

"ADAY TESPİTİ SEÇİM TAKVİMİ GÖRÜNÜNCE"

Toplantıda aday isimleri üzerinden hiçbir değerlendirme olmadı. Ama daha önceki toplantılarda gerçekleştirdiğimiz mutabakatı yineledik. Seçim süreci yaklaşana kadar seçim takvimi görünene kadar ortak aday tespiti ile ilgili adım atmama kararını tekrar ettik. Ortak adayın kim olacağıyla ilgili değerlendirme seçim takviminin yaklaşmasıyla ele alınacak. Geçiş süreci ve ortak politikalar netleşmeden aday belirlemeyi uygun görmüyoruz.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER’İN ÇIKIŞLARI GÜNDEME GELDİ Mİ?

İki genel başkanın kendi aralarında konuşması gereken hususlardır diye tahmin ediyorum. Bundan sonraki süreçte herkesin özenli olması gerekiyor. Yani her partinin daha özenli daha dikkat etmesi lazım. Tüm partiler için söylüyorum. Bu 6 partinin beraberce yol yürümesi yakın tarihimizde ilk defa olan bir şey. Hassasiyete dikkat etmek lazım.

"BİRBİRİMİZİ HEMEN ARAYALIM”

Dünkü toplantıda bu konuda şöyle bir değerlendirme oldu. Dikkat edelim, birbirimizi telefonla arayalım. Yanlış anlamaya yol açan gelişmeler olduğunda hemen bir telefonun ucunda herkes. Herkes cepten cebe konuşabiliyor. herkes cepten cebe görüşüyor. Daha sık görüşme, daha sık istişare ve yanlış anlamalara yol açabilecek gelişmelerde birbirimizi hemen arayıp hızlı çözüm. 6 partinin bir arada çalışma iradesi çok güçlü, bunu toplantıda teyit ettik. Belli bir periyotta daha sık bir araya gelelim dedik ama adı konmuş bir takvim yok.

ORTAK SÖYLEM VE GÜVEN VURGUSU: Her partinin farklı çalışmaları olsa da ortak politika setiyle insanların karşısına çıkmak daha fazla güven verir. Bunları yapmamız lazım ki ikna olsunlar, ne yaptığını ne yapacağını biliyor desinler.

Tabloyu çok net berrak sağlam bir tablo haline getirmemiz lazım, güven oluşturmamız lazım, hem iyi anlaşarak hem de politikalar konusunda ortak söylem oluşturarak. Kritik bir süreç.

ORTAK ÇALIŞMA KOALİSYON PROTOKOLÜ MÜ?

Ortak adaylık modeliyle seçilmesi hedefimiz var. Yürütme erkiyle ilgili ortak aday oluşturacağız. Ortak adayın neler yapacağıyla alakalı temel politikaları bugünden vermek iyi olacak. Hem de ülke kazanacak. Bu anı iyi değerlendirmemiz lazım. Seçim sonrasında da vakit kaybetmeden icraata başlayabileceğiz. Avrupa'da ön koalisyon modelleri var ama koalisyon kelimesini dikkatli kullanmak lazım. Belki de hiç kullanmamak lazım. Koalisyon yıpranmış bir kelime, insanlara güzel şeyler çağrıştırmıyor.

CHP’NİN BAŞÖRTÜSÜNE YASAL GÜVENCE ADIMI: Zaten başörtüsü yasağıyla alakalı yasal bir engel yok. Fiili bir durum var. Vatandaşlarımızın varsa hala endişeleri, şüpheleri bunları ortadan kaldırmak için siyasi bir mesaj olarak yorumlanabilir.