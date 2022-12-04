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DEVA Partisi Lideri Ali Babacan Adıyamanlılara seslendi: Adayımız cumhurbaşkanı olacak

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adıyaman'da halka yaptığı konuşmada, "Bizim üzerinde karar kıldığımız cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak bundan eminiz" dedi

Giriş: 04.12.2022 - 19:51 | Güncelleme: ABONE OL
DEVA Partisi Lideri Ali Babacan Adıyamanlılara seslendi: Adayımız cumhurbaşkanı olacak
"Adayımız cumhurbaşkanı olacak"
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DHA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, mevcut hükümetin karşısındaki tek alternatifin 6'lı masanın beraber yapmış olduğu çalışmalar olduğunu söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Filistin Caddesi üzerinde vatandaşlara seslendi. Başka bir çıkış yolu bulamadıkları için herşeyi 6'lı masaya koyduklarını belirten Babacan, Çünkü mevcut sistem ile seçimi kazanmak zorundayız. Mevcut sistemde partiler beraber hareket edince ancak seçimler kazanılabiliyor. 2018 yılında Tayyip Erdoğan seçimi kazandı ama tek başına mı kazandı Hayır. Ne yaptı Yanına Devlet Bahçeli'yi aldı yanına başka partileri aldı, ancak öyle kazanabildi. Bugün mevcut hükümetin karşısındaki tek alternatif 6'lı masanın beraberce yapmış olduğu çalışmalardır. Başka bir çıkış yok biz bu bütün hazırlıkları 6'lı masaya koyduk. Herkes kendi hazırlığını getirip masaya koyuyor. İki aya kadar herşeyi bitireceğiz ortak bir karar ile tek politika haline getireceğiz diye konuştu.

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının tek bir politikası olacağına değinen Babacan, 6'lı masanın tek tarım, ekonomi ve dış politikası olacak. İyi çalışmamız, iyi hazırlanmamız gerekiyor. Bizim üzerinde karar kıldığımız cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak bundan eminiz dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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