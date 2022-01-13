DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanlığı'ndan açıklama

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kastamonu İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kastamonu İl Başkanı'nın gözaltına alındığına dair haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanlığı görevini 11.04.2021 tarihinden bugüne Cüneyt Cabacı yürütmektedir. Gözaltına alınan Mustafa Günaydı ise Kastamonu İl Yönetim Kurulu Üyesi’dir.