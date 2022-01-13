DEVA Partisi İl Başkanı'na FETÖ gözaltısı

AA

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı ile M.K. ve N.S'nin Taşköprü ilçesindeki ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

AA'da yer alan habere göre, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 adet 1 dolarlık banknot, 950 yasaklanmış yayın, 4 flaş bellek, 4 bilgisayar, 4 tablet bilgisayar, 8 cep telefonu ele geçirildi.

"FETÖ terör örgütünü yeniden yapılandırmaya çalıştıkları, bu amaçla toplantılar düzenledikleri, yardımlar topladıkları" iddia edilen şüphelilerden M.K. ve N.S. Taşköprü ilçesinde, Günaydı da Antalya'da gözaltına alındı.