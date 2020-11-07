DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Mardin kongresinde konuştu

AA

Babacan, partisinin Mardin İl Başkanlığı 1'inci Olağan Kongresi'ne katılmak üzere geldiği kentteki bir restoranda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü.

Esnaf ziyaretinin ardından Kızıltepe ilçesinde kongrenin yapılacağı düğün salonuna geçen Babacan, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunduklarını kaydetti.

Yasama, yürütme ve yargının belli bir mesafede çalıştığı, hiçbirinin diğerini baskı altına almadığı bir sistemin daha faydalı olduğunu savunan Babacan, şöyle devam etti:

"DEVA Partisi olarak güçlü, uzun vadeli, istikrarlı bir yönetim sistemini tesis etmeyi amaçlıyoruz. Parlamenter sistem dediğimizde sistemde eskiyi savunmuyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem 1990'lı yıllara değil, 80 darbesinden sonra getirilen anayasaya dönmek asla değil. Kuvvetler ayrılığından, insan haklarına dayanan güçlü hükümet, meclis ve yargıyı esas alan güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yanayız. Güçlendirilmiş parlamenter sistem, hukuk, demokrasi ve adaleti tesis edecek. Bu sistemde bütün vatandaşlarımız haklarından daha iyi yararlanacak. Herkes adil muamele görecek."

Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasını eleştiren Babacan, "Bir önceki Merkez Bankası Başkanı laf dinlemiyor diye başkanı değiştirdiler. Söylediklerini yapacak bir Merkez Bankası Başkanı getirdiler, yine kur almış başını gidiyor. Ne Cumhurbaşkanı ne ekonomi yönetimi, talimatını harfiyen uygulayan kişileri değiştirerek ekonomide yaşanan bu olumsuz tablonun sorumluluğundan kurtulamaz." diye konuştu.

Babacan, belediyelere yapılan görevlendirmelerin doğru olmadığını iddia ederek, kendilerinin seçilmiş hiçbir belediye başkanını görevden almayacaklarını aktardı.

Tek listeyle girilen seçimde, il başkanlığına mevcut başkan Mesut Aydoğan seçildi.

,Halil İbrahim Sincar