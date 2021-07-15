DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Hatay'da partisinin ilçe kongrelerine katıldı

AA

Babacan, bir otelde iki ilçe kongresinin birlikte gerçekleştirildiği programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaşayan tüm kimliklerin zenginlik olduğu bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Ülkedeki her bireyin, Türkiye'nin eşit ve onurlu vatandaşı olduğunu belirten Babacan, "İşte biz bu büyük zenginliğimizle yürüyoruz. Biz toplumumuzu asla kutuplara ayıranlardan olmayacağız, toplumumuzu ayrıştıranlardan olmayacağız, ayrışmayacağız." dedi.

Babacan, emin adımlarla yola çıktıklarını dile getirerek, "Bir arada yaşama kültürümüzü hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Tüm vatandaşlarımızın inançlarının gereğini korkusuzca ve huzurla yaşayabilecekleri özgür bir Türkiye oluşturacağız. Ötekileşme hissi doğuran tüm uygulamalara son vereceğiz." ifadesini kullandı.

Tek listeyle gerçekleştirilen kongreler sonucunda, partinin Antakya İlçe Başkanı Uğur Çakıllı, Defne İlçe Başkanı da İnan Beyazgül oldu.Babacan, daha sonra tarihi Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret etti.Partisinin Defne İlçe Başkanlığının açılışını yapan Babacan, ardından Antakya Ticaret ve Sanayi Od