DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Batman'da partisinin il kongresine katıldı

AA

Babacan bir düğün salonunda düzenlenen partisinin Batman 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, iktidarın hukuku ön planda tutmadığını öne sürdü.

Kendilerinin ülkedeki her bir bireyin eşit ve özgür vatandaşlığını savunduklarını belirten Babacan, günümüz Türkiye’sinde hala en önemli meselelerden birinin Kürt meselesi olduğunu söyledi.

Yargının siyasi amaçlara hizmet etmek için araçsallaştırıldığın iddia eden Babacan, şöyle konuştu:

"Biz, demokratik zemini daraltanlara, meşru siyaset kanallarını engelleyenlere karşı ısrarla siyaseti savunacağız. Biz oyunuza, iradenize ve hatta tüm seçtiklerinize sahip çıkmak için buradayız. Bu ülkede kimse kimliğinden, siyasi fikrinden, düşüncesinden ötürü, hiçbir koşulda kötü muamele görmeyecek."

Ali Babacan, bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirerek, "Seçimlere ve seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi, demokrasinin temelidir. Biz, bağımsız ve tarafsız yargı kararı olmadan hiçbir seçilmişin görevden alınmayacağına söz veriyoruz. " ifadelerini kullandı.

Geçen hafta açıklanan ekonomik programın Türkiye’nin fakirleştiğini ilan ettiğini ileri süren Babacan, "2013 yılında 961 milyar dolara ulaşan milli gelirimizin bu yıl 702 milyara gerileyeceği, aynı dönemde fert başına milli gelirimizin 12 bin 594 dolardan 8 bin 381 dolara düşeceği açıklanmıştır." diye konuştu.