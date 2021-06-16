DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ardahan'da basın mensuplarıyla bir araya geldi

AA

Çeşitli temasları kapsamında Ardahan'a gelen Babacan, bir otelde ulusal ve yerel basın mensuplarıyla buluştu.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, kent merkezinin yanı sıra Posof, Damal ve Hanak ilçelerinde de çeşitli temaslarda bulunduklarını söyledi.

Ziyaret ettikleri her noktada çok olumlu karşılandıklarını, bunun mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Babacan, "Vatandaşlarımızın bizi ilgiyle takip ettiğini gördük. Gittiğimiz her yerde güler yüzle karşılanıyoruz. Gün boyu tek bir olumsuz tepki almadık. Genel ülkenin durumuyla ilgili şikayetleri ifade ediyorlar ama partimizle ilgili tek bir olumsuz kelime duymadık. Destek ifadesinde bulundular. Partimize sıcak ve olumlu baktıklarını belirttiler." diye konuştu.

Babacan, Posof'ta 1. Olağan Posof İlçe Kongresi'ni yapmalarının, parti olarak hızlı bir örgütlenmenin göstergesi olduğunu kaydetti.

Ardahan ve ilçelerinde çok büyük bir ilgi ve teveccüh gördüklerini anlatan Babacan, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla biz yarın seçim varmış gibi hazırız. Parti olarak yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz yeni bir parti olarak kendimizi anlatmak ve duyurmak. Kendi kimliğimizi inşa etme sürecindeyiz. Kendi kimliğimizin inşası henüz bitmeden herhangi bir ittifak içerisinde olmayı doğru bulmuyoruz."

Parti olarak yerel basının güçlü olmasını önemsediklerini dile getiren Babacan, yerel basına makul ve adil bir destek sisteminin şart olduğunu sözlerine ekledi.