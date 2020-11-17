DEVA Partisi "Azerbaycan tezkeresini" destekleyecek

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda bu hafta Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceğini anımsatarak, son yıllarda Elektrik Piyasası Kanunu ile enerji piyasasını düzenleyen kanunlarda sıklıkla değişiklik yapıldığını, mevzuatların düzenli olarak değiştirilmesinin nedeninin ise kötü yönetim olduğunu savundu. Yeneroğlu, bu teklifle vatandaşın değil, enerji ve maden sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin menfaatlerine öncelik verildiğini iddia etti.
İktidarın son dönemde insan hakları, demokrasi ve hukuk devletinde reform yapacaklarına ilişkin söylemlerde bulunmaya başladığını dile getiren Yeneroğlu, "Ancak iktidarın asıl derdi reform değil, her alanda milletimize yaşattıkları gidişat nedeniyle kaybettiği halk desteğidir. Bu seferberlik, eşit vatandaşlık ve temel hakların koruma altında olacağı demokratik bir Türkiye için başlatılan bir seferberlik değildir. İktidar altüst ettikleri hukuk devleti nedeniyle artık yabancı yatırımcıların ülkeye gelmemesi nedeniyle telaş içindedir. Ancak iktidara hatırlatmak gerekir; halen karanlık bir tablonun hüküm sürdüğü, öngörülebilir olmayan ve hukuk güvenliği sağlamayan bir ülkeye hiç kimse parasını kalıcı olarak getirmez." ifadesine yer verdi.
Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin bugün Genel Kurul'da görüşüleceğinin anımsatılmasının ardından DEVA Partisi'nin bu tezkere karşısındaki tutumunun ne olacağının sorulması üzerine Yeneroğlu, şunları kaydetti:
"DEVA Partisi olarak Azerbaycan'ın yalnız bırakılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebepten dolayı da parti olarak tezkereye desteğimizi vereceğiz. İnanıyoruz ki mevcut ateşkes antlaşmasının, kalıcı ve nihai bir barış antlaşmasına zemin hazırlaması gerekir. Bu suretle de Kafkaslar'da kalıcı barışın, istikrarın, iş birliği ve refahın oluşması için de bu sürecin faydalı olmasını niyaz ediyoruz."
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