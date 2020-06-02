DEVA Partili Yeneroğlu Bahçeli'nin seçim açıklamasını değerlendirdi:

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TBMM'nin, Kovit-19 salgını nedeniyle bugün itibarıyla çalışmalarına başladığını anımsatan Yeneroğlu, Genel Kurulda görüşülecek Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi'ni eleştirdi.
Bekçilere, halka yardım, vatandaşlara kimlik sorabilme, zor ve silah kullanma, devriye, üst arama gibi yetkilerin verildiğini belirten Yeneroğlu, "Zaten mevcut kolluk tarafından ifa edilen, sorumluluğu ağır bu görev ve yetkilerin bekçilere de verilmesi doğru değildir. Toplumun nefes alma alanları gün geçtikçe daralırken, toplumun güvenliği ve insan hakları dengesini sağlamak zorlaşmaktadır. Bu durumda bir de polis kadar yeterli eğitime sahip olmayan insanlara bu yetkilerin verilmesi telafisi zor insan hakları ihlallerine sebep olacaktır." diye konuştu.
Yeneroğlu, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde şiddet dili ve eylemlerinin üzücü örneklerine şahit olduklarını kaydederek, şiddet konusunda devlet yetkilileri başta olmak üzere herkesin daha dikkatli davranması gerektiğini söyledi.
Diyarbakır'da bir polis memurunun şehit edilmesi üzerine katil zanlısı şüphesiyle gözaltına alınan bir kişinin, ters kelepçeli, çıplak ve yere yatırılmış bir şekildeki görüntülerinin, bir milletvekili danışmanı tarafından servis edildiğini anlatan Yeneroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şehidimizin acısı elbette hepimizin yüreğini dağlıyor. Polisimize ve askerimize yönelik canilikleri elbette en ağır biçimde cazalandırmalıyız. Ama devlet, hukuk devletine yakışanı yapmalıdır. İddiayı mahkeme tespit eder ve cezayı verir. Aksi düşünülemez. Türkiye'de son zamanlarda güvenlik güçlerinin korumakla mükellef olduğu insanların hukukunu alenen çiğnediğine dair örnekler maalesef artıyor. Bu olaylar, yüzde 99'unun hukuka uyarak görevini yapan güvenlik güçlerimize yönelik algıyı değiştirebiliyor. Bu nedenle yaşanan hukuksuzlukların amasız ve fakatsız soruşturulması güvenlik güçlerimize olan güvenin esasıdır."
Bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarını sorması üzerine Yeneroğlu, şunları kaydetti:
"Sayın Bahçeli'nin geçmişteki açıklamalarını da biliyoruz. Yarın tersini açıklasa da kimse şaşırmaz. Sayın Bahçeli'nin tutumuna, iktidarın büyük ortağı da güven duymamaktadır. İktidarın da güven duymayacağı bu açıklamalara muhalefetin ciddiye almasını beklemek bence gerçekçi değildir. Bizi ilgilendirmiyor, işimize bakıyoruz. İktidarın daha 3 yıllık bir görev süresi var. Milletimizin verdiği bu görev süresini dikkate almadan erken seçime gitmek demek, 'ben bu hizmeti yerine getiremiyorum, ben bu görevi yerine getiremiyorum' demektir. İktidar bu noktaya gelmişse, seçimlere gitme noktasında bir intihar teşebbüsü ortaya koymak istiyorsa buyursun. Biz buna hazır olacağız mutlaka."
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