Metin Gürcan, 2'nci kez tahliye edildi

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 Kasım 2021'de İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

Ankara'ya getirilen Gürcan, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Metin Gürcan hakkında Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, davanın ikinci celsesinde, sanık Metin Gürcan'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını değerlendiren Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

Gürcan, tutuklanmasının ardından Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmada tekrar hakim karşısına çıktı. Mahkemenin talebi üzerine Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen evrakın okunmasının ardından sanık Gürcan'a söz verildi. Gürcan, mahkemenin önceki celse verdiği tahliye kararının arkasında durmasını talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Gürcan'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini hükmetti.