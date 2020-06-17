DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan son dönemdeki atamalara eleştiri

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin her bir vatandaşına eşit davranan, şeffaf, hesap verebilir, devleti kutsamak yerine insanı odak alan ve istikrarlı bir şekilde ülkeyi idare eden bir yönetimden uzaklaştığını öne sürdü.
"Ülkenin anayasasızlaştırma ve otoriterleşmenin etkisiyle ciddi bir kriz halinde olduğunu" iddia eden Yeneroğlu, şöyle konuştu:
"TÜİK'in son yayımlanan işsizlik verileri doğruyu yansıtmıyor. Vatandaşlarımız ekonomik sıkıntı ve işsizlikten büyük sıkıntı yaşıyor. Pırıl pırıl geçlerimiz işsizlikten geleceğe ve ülkeye olan ümitlerini kaybetmiştir. Böyle bir dönemde, sırf şahıslara bağlılık gösterdiği için yapılan atamalar, ahlaken de vicdanen de kabul edilemez niteliktedir. Söz konusu atamalardan bir kısmı liyakat ve görevin gereklerine uygun olma ilkelerine aykırıdır. Devlet yönetiminde kurallar ve liyakat yerine kişisel sadakati esas haline getirirseniz zamanla ne kural kalır ne de işleyen bir devlet."
İktidarın ülkeyi yönetemediğini ve vatandaşın ihtiyacını karşılayamadığını öne süren Yeneroğlu, "İktidar, ekonomi kötüleştikçe, toplum yoksullaştıkça gündem değiştirmeye çalışmakta, daha otoriter uygulamalara geçmektedir. Ancak ekonominin canlanması için hukuk ve liyakate riayet etmek gerekir. Aksi takdirde bu politikalardan vazgeçilmediği ve hukukun üstünlüğü sağlanmadığı müddetçe fakirleşmeye ne yazık ki devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
- Salgında kademeli normalleşme süreci eleştirisi
Yeneroğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kademeli normalleşme sürecini düzgün bir şekilde yönetemediğini iddia etti.
Salgında vaka sayısında her gün artış yaşandığını vurgulayan Yeneroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Son birkaç günde yeni vaka sayılarının iyileşen hastalarımızın sayısını geçmesi bizleri endişelendiriyor. Bilim Kurulu, yeniden sokağa çıkma yasağı ve diğer tedbirlerin devamı konusunda görüşünü de bildirmiştir. Vatandaşlarımızın maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda dikkat etmeleri gerekiyor. Bilim Kurulunun tedbirler konusunda daha cesur davranmaları ve bilimi esas alarak tedbirler konusunda ısrarcı olmaları gerektiğinin altını çiziyorum."
- Kadın cinayetleri sorunu
Yeneroğlu, kadın cinayetlerinin ülkenin önemli bir yarası olmaya devam ettiğini söyledi.
Bu yılın ilk yarısında yüze yakın kadının katledildiğini vurgulayan Yeneroğlu, "Sadece mayısta 21 kadın cinayeti işlendi. 18 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Kadın cinayetlerinde adil yargılama yapılmayıp suçlular caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça, kadına karşı şiddetin durdurulması mümkün olmayacaktır." ifadelerini kullandı.
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