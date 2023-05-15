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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından yayınlanan videoda, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Ülke tarihimizin en güçlü demokrasi örneklerinden birini yaşadık. Seçimler demokratik olgunluk içinde gerçekleşti. Sandık başına gidip oylamaya katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Milyonlarca vatandaşımızın oylarıyla seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yeniden sandık başında olacağız. Demokrasi sabır, emek, özen ister. 13 gün sonra aynı heyecan, umut ve mutlulukla sandığa gideceğiz.



"OY VERMEYEN VATANDAŞLARIMIZI DA DİNLEYECEĞİZ"

Önümüzdeki 13 gün daha çok çalışacağız. Ulaşamadığımız kapıları çalacağız, girmediğimiz mahallelere gideceğiz. Yaklaşık 8 buçuk milyon vatandaşımız oy kullanmadı. 1 milyonu aşkın oy geçersiz sayıldı. Aradaki fark sadece 2 buçuk milyon civarında. Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşlarımızı da dinleyeceğiz.

Endişeye mahal yok. 28 Mayıs akşamı Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacaktır. Önümüzdeki kısa kampanya döneminin barış içinde geçmesini temenni ediyorum. İlk turda ikna edemediğimiz dostlarımızı ziyaret etme zamanı.

"2 HAFTA GECİKSE DE BAHAR GELECEK"

Arkadaşlarımızla beraber dün geceden beri tüm sonuçları derinlemesine tahlil ediyoruz. Kimsenin umudu kararmasın. Kimse şu an yürütülen propagandaya kanmasın. Biz bir arada yaşayan insanlarız.

Fatih Terim'in bir sözü vardır. Takımı sezon sonuna doğru 8 puan geriden girdiğinde 8de kapanır 18 de demişti takımı o sezon şampiyon olmuştu.

Ben de diyorum ki 2 buçuk da kapanır 12 buçuk da. Düştüğümüzde değil, vazgeçtiğimizde kaybederiz. 2 hafta gecikse de bahar gelecek."

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