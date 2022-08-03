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Dev Patel bıçaklı saldırıya karıştı - Magazin haberleri

Dev Patel bıçaklı saldırıya karıştı

'Milyoner' filmiyle yıldızı paylayan Hint asıllı İngiliz oyuncu Dev Patel, Avusturalya'da bıçaklı bir saldırıya şahit oldu

03.08.2022 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Lion', 'Milyoner' ve 'Yeşil Şövalye' gibi bir çok yapımda rol alan İngiliz oyuncu Dev Patel, Avusturalya'da bıçaklı bir saldırıya karıştı.

  • Güney Avusturalya Polis departmanının açıklamasına göre; bir kadın ve erkek sokakta kavga etmeye başladı. Etraftakiler çiftin kavgasını ayırmaya çalışsa da kadın, erkeği göğsünden bıçakladı.

  • KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

    32 yaşındaki oyuncu ve arkadaşlarının bu olaya tamamen şahit olduğu biliniyor. CNN'e verilen açıklamada, Patel'in kavgayı ayırmak için çabaladığı belirtildi.

  • HAYATİ TEHLİKESİ YOK 

    New York Post'un haberine göre; olay yerinde bıçaklanan adamın hayati bir tehlikesi olmadığı, kadının ise bıçaklı saldırıdan gözaltına alındığı biliniyor.

  • OSCAR ADAYLIĞI KAZANMIŞTI

    Altın Küre ve Oscar'da pek çok adaylık kazanan 'Milyoner' (Slumdog Millionaire) filminde 'Jamal Malik' adında müslüman bir çocuğu oynayan Dev Patel, Hollywood sinemasına hızlı bir giriş yapmıştı.

    Oyuncu, 2017 yılında 'Lion' filmindeki performansıyla Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' adaylığı kazanmıştı.

    Fotoğraflar: Splash News, Avalon, Backgrid UK.

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