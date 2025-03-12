Dev orkinos tekneyi salladı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde balıkçılar dev orkinos balığı yakaladı. Balıkçıların elinden kaçmaya çalışan balık tekneyi sallarken, o anlar kameralara yansıdı
Giriş: 12.03.2025 - 00:21 Güncelleme: 12.03.2025 - 00:21
Bursa’da Gemlik Körfezi’nde avlanan balıkçılar 68 kilo ağırlığındaki orkinos balığını yakaladı. Dev balık balıkçılara direnirken kaçmaya çalışmasıyla tekneyi salladı. Balıkçıların tekneyle yaptığı takip sonrası orkinos balığı yaralı olarak tekneye alındı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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