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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Dev orkestrayla 'Avatar' konseri Zorlu PSM'de

        Dev orkestrayla 'Avatar' konseri Zorlu PSM'de

        Usta yönetmen James Cameron'ın kült filmlerinden Avatar, dev orkestra, koro ve solistlerin canlı performansıyla 22 Mart'ta Zorlu PSM'de seyirciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 00:06 Güncelleme: 28.02.2025 - 00:06
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        Dev orkestrayla 'Avatar' konseri
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        Oscar Ödüllü yönetmen James Cameron’ın kült filmlerinden olan Avatar, dev orkestra, koro ve solistlerin canlı performansıyla Zorlu PSM’de bir araya geliyor.

        22 Mart’ta Zorlu PSM’de iki özel seansla izleyicilerle buluşacak olan bu nefes kesici performans, şef Ernst van Tiel yönetimindeki Symphonista Philharmonic Orchestra’ya dünyaca ünlü vokalist Eleanor Grant eşlik edecek.

        Avatar Live in Concert’ta James Horner’ın ikonik müzikleri, dev bir orkestra, koro ve solistlerin canlı performansıyla bir araya gelecek. Avatar, dev HD ekranlarda orijinal seslendirme ve altyazılarıyla izleyicilere sunulurken van Tiel yönetimindeki Symphonista Philharmonic Orchestra’nın etkileyici flütler ve etnik nefesli çalgılar performanslarına Eleanor Grant sesiyle hayat verecek.

        Benzersiz bir sinema ve müzik deneyimi sunan Avatar Live In Concert, 27 Ekim 2024’te Londra’daki Royal Albert Hall’da dünya prömiyerinin ardından şimdi 22 Mart günü iki seans olarak ülkemizdeki hayranlarıyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Konserin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

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        #Zorlu PSM
        #Avatar
        #Ernst van Tiel
        #konser
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