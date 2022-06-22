OKAN BURUK İSTANBUL'DA

Galatasaray ile 2 yıllık anlaşmaya imza atan Okan Buruk, dün İstanbul'a geldi. Havalimanında kısa bir açıklama yapan başarılı çalıştırıcı "Çok fazla bir şey konuşamayacağım. Burada olmak güzel. Bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde daha net konuşuruz. Konuştuğum zaman rahat rahat konuşuruz" ifadelerini kullandı.